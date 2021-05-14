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Маринованные зелёные помидоры. Заготовка родом из СССР

Маринованные зелёные помидоры понравятся всем своим великолепным вкусом и неповторимым ароматом.

Маринованные зелёные помидоры: ингредиенты

Маринованные зелёные помидоры

  1. Зелёные помидоры – 2 кг. (два килограмма)
  2. Вода – 2 л. (два литра)
  3. Уксусная эссенция – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  4. Лавровый лист – 2 шт. (две штуки)
  5. Сахар – 100 г. (сто грамм)
  6. Чёрный перец – 12-15 гор. (от двенадцати до пятнадцати горошин)
  7. Душистый перец – 6-8 гор. (от шести до восьми горошин)
  8. Соль – 100 г. (сто грамм)
  9. Острый перец – половинка или целый маленький стручок

Способ приготовления:

  • Вымойте с пищевой содой трёхлитровую банку и простерилизуйте.
  • Положите на дно банки лавровый лист, перец горошком и стручок острого перца.
  • Хорошо вымойте помидоры и заполните ими банку до горлышка.
  • Банку залейте до верха кипятком и накройте прокипячённой крышкой. Оставьте на 3-4 минуты.
  • Слейте воду и замерьте объём, на всякий случай ещё 100 мл.
  • Соль и сахар положите в пропорциях по 50 г. На литр воды. Рассол доведите до кипения.
  • Влейте его обратно в банку, долейте уксус закатайте консервированные зелёные помидоры на зиму. Переверните на крышки и укутайте одеялом до остывания. Потом убирайте на хранение в тёмное место.

Маринованные зелёные помидоры  как в советском магазине готовы.

Маринованные зелёные помидоры. Заготовка родом из СССР 2

Приятного аппетита!

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