Маринованные зелёные помидоры. Заготовка родом из СССР

Маринованные зелёные помидоры понравятся всем своим великолепным вкусом и неповторимым ароматом.
Маринованные зелёные помидоры: ингредиенты
- Зелёные помидоры – 2 кг. (два килограмма)
- Вода – 2 л. (два литра)
- Уксусная эссенция – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Лавровый лист – 2 шт. (две штуки)
- Сахар – 100 г. (сто грамм)
- Чёрный перец – 12-15 гор. (от двенадцати до пятнадцати горошин)
- Душистый перец – 6-8 гор. (от шести до восьми горошин)
- Соль – 100 г. (сто грамм)
- Острый перец – половинка или целый маленький стручок
Способ приготовления:
- Вымойте с пищевой содой трёхлитровую банку и простерилизуйте.
- Положите на дно банки лавровый лист, перец горошком и стручок острого перца.
- Хорошо вымойте помидоры и заполните ими банку до горлышка.
- Банку залейте до верха кипятком и накройте прокипячённой крышкой. Оставьте на 3-4 минуты.
- Слейте воду и замерьте объём, на всякий случай ещё 100 мл.
- Соль и сахар положите в пропорциях по 50 г. На литр воды. Рассол доведите до кипения.
- Влейте его обратно в банку, долейте уксус закатайте консервированные зелёные помидоры на зиму. Переверните на крышки и укутайте одеялом до остывания. Потом убирайте на хранение в тёмное место.
Маринованные зелёные помидоры как в советском магазине готовы.
Приятного аппетита!
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