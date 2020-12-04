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Улетает на ура после первого тоста! Закуска на любой праздник, потому что вкусно

Куриный рулет в медовом соусе, с начинкой из яичного омлета с зеленым горошком, кукурузой и перцем – это не только очень вкусно, но и красиво. Такая праздничная закуска обязательно должна быть на вашем новогоднем столе.

Улетает на ура после первого тоста! Закуска на любой праздник, потому что вкусно

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • куриное мясо (грудка), 700 г;
  • соль, перец, специи;
  • чеснок, 3 зубчика;
  • сладкий перец, зеленый горошек, кукуруза консервированная по 2 ст.л;
  • яйца, 2 шт;
  • сыр, 100 г, разрезанные на тонкие ломтики.

Для приготовления соуса необходимо:

  • мед, 1 ч.л;
  • горчица, 0.5 ч.л;
  • соевый соус, 1 ч.л.

Процесс приготовления

Разрезаем грудку на 2 части и  отбиваем две большие отбивные – это и будет 2 рулета. Солим, перчим и посыпаем разными специями.

Смазываем с одной стороны мясо пропущенным через пресс чесноком и оставляем мариноваться, накрыв пленкой.

Смешиваем кукурузу, горошек, солим. Делим на 2 части и в каждую добавляем по яйцу.

Совет: для начинки можно брать консервированные овощи и мороженные. Очень вкусно получается с обжаренными шампиньонами.

Сковороду смазываем растительным маслом и обжариваем 2 блинчика с овощами.

Режем ломтиками сыр. Можно просто натереть на крупной терке.

Выкладываем яичный блин на кусок мяса, сверху кладем ломтики сыра и сворачиваем рулеты.

Обвязываем рулеты нитью, чтобы они не распадались.

Смешиваем мед, горчицу и соевый соус и смазываем рулеты. Можно просто смазать сливочным маслом.

Выкладываем рулеты в форму, застеленную фольгой.

Готовим в духовке при 200 градусах около 40 минут.

Вынимаем, остужаем и снимаем нить.

Режем на порционные кусочки и красиво выкладываем на блюдо.

Улетает на ура после первого тоста! Закуска на любой праздник, потому что вкусно Улетает на ура после первого тоста! Закуска на любой праздник, потому что вкусно

Подробный Видео рецепт:

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