Улетает на ура после первого тоста! Закуска на любой праздник, потому что вкусно

Куриный рулет в медовом соусе, с начинкой из яичного омлета с зеленым горошком, кукурузой и перцем – это не только очень вкусно, но и красиво. Такая праздничная закуска обязательно должна быть на вашем новогоднем столе.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- куриное мясо (грудка), 700 г;
- соль, перец, специи;
- чеснок, 3 зубчика;
- сладкий перец, зеленый горошек, кукуруза консервированная по 2 ст.л;
- яйца, 2 шт;
- сыр, 100 г, разрезанные на тонкие ломтики.
Для приготовления соуса необходимо:
- мед, 1 ч.л;
- горчица, 0.5 ч.л;
- соевый соус, 1 ч.л.
Процесс приготовления
Разрезаем грудку на 2 части и отбиваем две большие отбивные – это и будет 2 рулета. Солим, перчим и посыпаем разными специями.
Смазываем с одной стороны мясо пропущенным через пресс чесноком и оставляем мариноваться, накрыв пленкой.
Смешиваем кукурузу, горошек, солим. Делим на 2 части и в каждую добавляем по яйцу.
Совет: для начинки можно брать консервированные овощи и мороженные. Очень вкусно получается с обжаренными шампиньонами.
Сковороду смазываем растительным маслом и обжариваем 2 блинчика с овощами.
Режем ломтиками сыр. Можно просто натереть на крупной терке.
Выкладываем яичный блин на кусок мяса, сверху кладем ломтики сыра и сворачиваем рулеты.Обвязываем рулеты нитью, чтобы они не распадались.
Смешиваем мед, горчицу и соевый соус и смазываем рулеты. Можно просто смазать сливочным маслом.
Выкладываем рулеты в форму, застеленную фольгой.
Готовим в духовке при 200 градусах около 40 минут.
Вынимаем, остужаем и снимаем нить.
Режем на порционные кусочки и красиво выкладываем на блюдо.
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