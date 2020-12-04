Улетает на ура после первого тоста! Закуска на любой праздник, потому что вкусно

Куриный рулет в медовом соусе, с начинкой из яичного омлета с зеленым горошком, кукурузой и перцем – это не только очень вкусно, но и красиво. Такая праздничная закуска обязательно должна быть на вашем новогоднем столе.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

куриное мясо (грудка), 700 г;

соль, перец, специи;

чеснок, 3 зубчика;

сладкий перец, зеленый горошек, кукуруза консервированная по 2 ст.л;

яйца, 2 шт;

сыр, 100 г, разрезанные на тонкие ломтики.

Для приготовления соуса необходимо:

мед, 1 ч.л;

горчица, 0.5 ч.л;

соевый соус, 1 ч.л.

Процесс приготовления

Разрезаем грудку на 2 части и отбиваем две большие отбивные – это и будет 2 рулета. Солим, перчим и посыпаем разными специями.

Смазываем с одной стороны мясо пропущенным через пресс чесноком и оставляем мариноваться, накрыв пленкой.

Смешиваем кукурузу, горошек, солим. Делим на 2 части и в каждую добавляем по яйцу.

Совет: для начинки можно брать консервированные овощи и мороженные. Очень вкусно получается с обжаренными шампиньонами.

Сковороду смазываем растительным маслом и обжариваем 2 блинчика с овощами.

Режем ломтиками сыр. Можно просто натереть на крупной терке.

Выкладываем яичный блин на кусок мяса, сверху кладем ломтики сыра и сворачиваем рулеты.

Обвязываем рулеты нитью, чтобы они не распадались.

Смешиваем мед, горчицу и соевый соус и смазываем рулеты. Можно просто смазать сливочным маслом.

Выкладываем рулеты в форму, застеленную фольгой.

Готовим в духовке при 200 градусах около 40 минут.

Вынимаем, остужаем и снимаем нить.

Режем на порционные кусочки и красиво выкладываем на блюдо.

Подробный Видео рецепт: